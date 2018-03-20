В Саратове пойдёт под суд бывший судья за крупную взятку

Следователи СК России по Саратовской области завершили расследование по уголовному делу судьи областного суда в отставке, который обвиняется по статье «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, судья Саратовского областного суда получил от знакомого жителя Саратова денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на общую сумму 5 миллионов рублей в качестве первого вознаграждения по договорённости ранее. Передача денег контролировалась полицией. Деньги передавались за отмену приговора осуждённому к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение мошенничества и возврат дела на новое рассмотрение с вынесением оправдательного приговора. При этом судья, получивший взятку, не входил в состав судей апелляционной инстанции, рассматривающих уголовное дело в отношении этого осуждённого, и не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу.

Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ Саратовской области сразу же после получения денег и не смог ими воспользоваться.

Уголовное дело в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке возбудил председатель Следственного комитета России.

В целях обеспечения исполнения приговора судом по ходатайству следователя регионального управления СК на денежные средства супруги обвиняемого наложен арест на сумму 1 000 000 рублей, хотя обвиняемый не признал вину в получении взятки.

В настоящее время следствие закончено и обвиняемый вместе со своим защитником знакомится с материалами уголовного дела. Далее уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.