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Покусавший полицейского новосибирец получил условный срок
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Над Су-57 нависла угроза

Покусавший полицейского новосибирец получил условный срок 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске завершился суд над 23-летним жителем Кировского района, который ударил полицейского и укусил его за пальцы.
«Ему дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска.
Как следует из материалов уголовного дела, ночью 14 июля 2017 года сотрудники вневедомственной охраны патрулировали район и увидели на улице Серафимовича стоящую на перекрёстке «Тойоту Карину» с выключенными фарами. Как только полицейские включили проблесковые мачки, подозрительная машина тронулась и заехала в частный сектор — на 4-й переулок Костычева. Там иномарка остановилась. Подъехавшие полицейские попросили водителя и двух его пассажиров предъявить документы.
«Все представили документы, удостоверяющие личность. Но возникли проблемы по принадлежности автомобиля», — рассказали в прокуратуре Кировского района.
В ведомстве уточнили, что у водителя не оказалось свидетельства о регистрации машины, полис ОСАГО был оформлен на другого человека. А когда полицейские попытались проверить госномер «Тойоты» по базе, то не нашли вообще никакой информации. Сотрудники вневедомственной охраны предположили, что машина в угоне, и предложили водителю и пассажирам проехать в отдел полиции. В этот момент один из пассажиров бросился бежать к своему дому.
Один из сотрудников вневедомственной охраны попытался его задержать. Мужчина начал сопротивляться и прищемил полицейскому пальцы створкой ворот. Но на этом дело не закончилось.
Как ранее сообщали в пресс-службе Кировского районного суда со ссылкой на версию обвинения, мужчина схватил полицейского за форму и сделал ему подсечку. После этого оба упали, и подсудимый не меньше трёх раз ударил оппонента кулаком. Полицейский ответил мужчине боевым приёмом: загнул его руку за спину, а подсудимый, в свою очередь, укусил сотрудника полиции за средний и безымянный пальцы правой руки.
Полицейский пострадало несильно. «Проводилась экспертиза: у него телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью», — пояснили в прокуратуре Кировского района.
В прокуратуре уточнили, что с «Тойотой Кариной», по поводу которой сомневались полицейские, всё оказалось в порядке. Проверка показала, что она действительно принадлежит водителю и в угоне не числится.
Мужчина, оказавший сопротивление полицейскому, оказался на скамье подсудимых. Как сообщили в прокуратуре Кировского района, свою вину он признал и рассказал, почему так себя повёл.
«Он объяснял, что не совершал никаких противоправных действий с автомобилем, был возмущён и не хотел ехать [в полицию]», — привели показания подсудимого в прокуратуре.
На прошлой неделе Кировский районный суд Новосибирска признал 23-летнего мужчину виновным по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и приговорил его к условному сроку. Приговор в законную силу ещё не вступил.
В январе 2017 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по похожему делу: условный срок получила женщина, которая отказывалась выходить из такси и укусила одного из приехавших за ней полицейских.
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