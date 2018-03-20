На Ямале будут судить местного жителя, застрелившего белого медведя

Ямало-Ненецком автономном округе будут судить местного жителя за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных из Красной книги России , сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД . Как установила полиция, в 2017 году на острове Вилькицкого мужчина застрелил белого медведя. Оставив шкуру хищника, он отправился в село Гыда для поиска потенциального покупателя. В результате было заведено уголовное дело, его расследование уже завершено.

Материалы направлены в суд для вынесения приговора. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.