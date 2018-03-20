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На Ямале будут судить местного жителя, застрелившего белого медведя
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На Ямале будут судить местного жителя, застрелившего белого медведя 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Ямало-Ненецком автономном округе будут судить местного жителя за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных из Красной книги России, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД. Как установила полиция, в 2017 году на острове Вилькицкого мужчина застрелил белого медведя. Оставив шкуру хищника, он отправился в село Гыда для поиска потенциального покупателя. В результате было заведено уголовное дело, его расследование уже завершено.
Материалы направлены в суд для вынесения приговора. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Nation News сообщало, что в Хабаровске вынесли приговор банде браконьеров.
RT на русском: последние новости
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