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Судья взял деньги за отмену приговора и попал на видео
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Судья взял деньги за отмену приговора и попал на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Завершено расследование уголовного дела судьи Саратовского областного суда в отставке, обвиняемого в получении взятки в пять миллионов рублей за отмену обвинительного приговора. Об этом во вторник, 20 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
На YouTube-канале ведомства опубликовано оперативное видео с передачей фигуранту дела 150 тысяч рублей и муляжей денежных купюр.
По версии следствия, деньги предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора осужденному за мошенничество на восемь лет в колонии строгого режима и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора. Судья, однако, не входил в состав судей апелляционной инстанции, и не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу, поэтому ему вменили покушение на мошенничество. Обвиняемый не признал вину.
В настоящее время фигурант вместе со своим защитником приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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