За смерть ребёнка в ледовом городке на Южном Урале ответят строители и чиновники

По факту смерти 11-летнего мальчика, на которого упала глыба льда от строящейся горки в Саткинском районе, возбуждено второе уголовное дело — о халатности. К ответственности планируется привлечь сотрудников муниципального управления благоустройства. Об этом 74.ru сообщил прокурор города Дмитрий Сумский.

— 9 января 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках того уголовного дела был поставлен вопрос о привлечении к ответственности тех, кто построил эту горку. А вопрос о том, что, кроме строителей, нужно решать вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц муниципальных органов, которые должны были контролировать возведение горки и обеспечивать её безопасность, не вставал, — уточнил Дмитрий Сумский.

Вопрос был решён после обращения родителей погибшего мальчика в прокуратуру

— Мы провели проверку и по ее результатам обратились в Следственный комитет. В результате вчера было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МКУ «Управление по благоустройству Саткинского района» по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. — Прим. автора). Мы признали это решение законным.