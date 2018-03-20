За смерть ребёнка в ледовом городке на Южном Урале ответят строители и чиновники 

По факту смерти 11-летнего мальчика, на которого упала глыба льда от строящейся горки в Саткинском районе, возбуждено второе уголовное дело — о халатности. К ответственности планируется привлечь сотрудников муниципального управления благоустройства. Об этом 74.ru сообщил прокурор города Дмитрий Сумский.
— 9 января 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). В рамках того уголовного дела был поставлен вопрос о привлечении к ответственности тех, кто построил эту горку. А вопрос о том, что, кроме строителей, нужно решать вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц муниципальных органов, которые должны были контролировать возведение горки и обеспечивать её безопасность, не вставал, — уточнил Дмитрий Сумский.
Вопрос был решён после обращения родителей погибшего мальчика в прокуратуру.
— Мы провели проверку и по ее результатам обратились в Следственный комитет. В результате вчера было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МКУ «Управление по благоустройству Саткинского района» по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. — Прим. автора). Мы признали это решение законным.
В декабре 2017 года в Саткинском районе на 11-летнего мальчика упала глыба льда от строящейся горки. Ребёнок получил серьёзные повреждения внутренних органов. В крайне тяжёлом состоянии его доставили сначала в саткинскую больницу, а затем транспортировали в Челябинск. В конце декабря пострадавшему сделали операцию, врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В январе СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. В управлении благоустройства администрации района тогда заявили, что объект не был достроен, сдача горок планировалась на 26 декабря, но при этом ледовый городок не был огорожен. Работы вела подрядная организация из Миасса. После случившегося горки, возведённые ими, демонтировали и в короткий срок построили новые. Но и они вызывали опасения у родителей.