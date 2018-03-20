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Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей
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Апелляционный суд Киева оставил Рубана под стражей 

РИА Новости 4 часа назад
РИА НОВОСТИ. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД КИЕВА ОСТАВИЛ ПОД СТРАЖЕЙ ГЛАВУ ЦЕНТРА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПЛЕННЫХ РУБАНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ — РЕШЕНИЕ
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