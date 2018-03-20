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На Кубани гастарбайтер, убивший двух человек в здании Пенсионного фонда, получил 17 лет строгого режима
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На Кубани гастарбайтер, убивший двух человек в здании Пенсионного фонда, получил 17 лет строгого режима 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Краснодарский краевой суд вынес приговор мигранту из Узбекистана Бахтиеру Давлетову, который признан виновным в  двойном убийстве. Преступление было совершено в здании Пенсионного фонда, где 32-летний Давлетов делал ремонт.
Бахтиеру Давлетову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает
официальный сайт
краевого управления СК РФ.
Установлено, что Давлетов вместе с двумя коллегами-разнорабочими занимался ремонтными работами в административном здании управления Пенсионного фонда России, расположенном на Красноармейской улице в Краснодаре. В период новогодних праздников, в ночь на 7 января 2017 года, Давлетов находился на первом этаже указанного здания, где распивал с товарищами алкоголь. Затем между мужчинами началась ссора, а Давлетов затаил обиду на двух собутыльников, которым исполнилось 47 и 50 лет.
Дождавшись, когда обидчики уснут, пьяный злоумышленник подошел к ним и нанес металлическим уголком не менее четырех ударов по голове сначала одному, а потом другому потерпевшему. Обе жертвы скончались на месте от открытых черепно-мозговых травм.
Бахтиер скрылся с места происшествия, но 13 января 2017 года был задержан на территории Краснодара.
Давлетова суд признал виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
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