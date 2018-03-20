На Кубани гастарбайтер, убивший двух человек в здании Пенсионного фонда, получил 17 лет строгого режима

Краснодарский краевой суд вынес приговор мигранту из Узбекистана Бахтиеру Давлетову, который признан виновным в двойном убийстве. Преступление было совершено в здании Пенсионного фонда , где 32-летний Давлетов делал ремонт.

Бахтиеру Давлетову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима , сообщает

официальный сайт

Установлено, что Давлетов вместе с двумя коллегами-разнорабочими занимался ремонтными работами в административном здании управления Пенсионного фонда России , расположенном на Красноармейской улице в Краснодаре . В период новогодних праздников, в ночь на 7 января 2017 года, Давлетов находился на первом этаже указанного здания, где распивал с товарищами алкоголь. Затем между мужчинами началась ссора, а Давлетов затаил обиду на двух собутыльников, которым исполнилось 47 и 50 лет.

Дождавшись, когда обидчики уснут, пьяный злоумышленник подошел к ним и нанес металлическим уголком не менее четырех ударов по голове сначала одному, а потом другому потерпевшему. Обе жертвы скончались на месте от открытых черепно-мозговых травм.

Бахтиер скрылся с места происшествия, но 13 января 2017 года был задержан на территории Краснодара.

Давлетова суд признал виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").