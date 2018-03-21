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Трое сотрудников сортировочного центра «Почты России» задержаны за кражу посылок
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Трое сотрудников сортировочного центра «Почты России» задержаны за кражу посылок 

ТАСС 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с правоохранителями задержали участников преступной группировки, причастной к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных в районе Чертаново в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности «Почты России» организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами, и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, установлено, что преступная группа состояла из двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора, и трех работников одного из сортировочных центров столицы. «В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены», — добавили в пресс-службе ведомства.
"Кражи были совершены по заранее определенному сценарию — операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное", — пояснил собеседник. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже, они дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в столичном районе Чертаново недалеко от отделения «Почты России» были обнаружены больше сотни вскрытых и выброшенных упаковок от посылок. Как сообщил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, «после обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений
расследование данной ситуации взято под личный контроль».
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