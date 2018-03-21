Трое сотрудников сортировочного центра «Почты России» задержаны за кражу посылок

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с правоохранителями задержали участников преступной группировки, причастной к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений, в том числе обнаруженных в районе Чертаново в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Для задержания всех участников преступной группы сотрудники службы безопасности «Почты России» организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами, и перемещениями. При очередной попытке кражи отправлений все соучастники преступной группы были задержаны с поличным и переданы сотрудникам правоохранительных органов ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что преступная группа состояла из двух водителей сторонней грузовой компании, оказывающей предприятию транспортные услуги на основании договора, и трех работников одного из сортировочных центров столицы. «В настоящее время данные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены», — добавили в пресс-службе ведомства.

"Кражи были совершены по заранее определенному сценарию — операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику. В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное", — пояснил собеседник. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже, они дают признательные показания по фактам совершенных преступлений, устанавливается общий ущерб от их деятельности.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в столичном районе Чертаново недалеко от отделения «Почты России» были обнаружены больше сотни вскрытых и выброшенных упаковок от посылок. Как сообщил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов , «после обнаружения в районе Чертаново оболочек почтовых отправлений

расследование данной ситуации взято под личный контроль».