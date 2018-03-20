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Экс-министру строительства Ставрополья продлили арест
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Суд продлил арест бывшему министру строительства Ставрополья 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд на два месяца продлил арест бывшему министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Игорю Васильеву. Под арестом экс-чиновник будет находиться до середины мая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
"Постановлением Ленинского районного суда Васильеву продлен арест до 13 мая. Защита Васильева намерена обжаловать это решение", — уточнили в суде.
Как сообщалось, 14 июля 2017 года по месту жительства и месту работы Васильева прошли обыски, экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В июле 2017 года экс-министр был помещен под домашний арест, мера пресечения была изменена в ноябре 2017 года по ходатайству следствия.
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