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Суд в Петербурге постановил депортировать нарушителей миграционных правил из Шри-Ланки
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Суд в Петербурге постановил депортировать нарушителей миграционных правил из Шри-Ланки 

ТАСС 5 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге постановил оштрафовать и депортировать двух граждан Шри-Ланки, которых в начале марта задержали полицейские и сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе погрануправления.
В ведомстве пояснили, что граждане Шри-Ланки 1994 и 1995 годов рождения планировали нелегально отправиться в одну из стран Евросоюза для «поисков лучших условий жизни». Кроме того, по данным управления, задержанные также находились на территории РФ с нарушением миграционных правил.
"Вступило в силу постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга, в котором граждане Шри-Ланки признаны виновными в совершении административного правонарушения им назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ", — говорится в сообщении. Сумма штрафов не уточняется.
В ведомстве отметили, что задержанных осудили по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ в городе федерального значения — Москве или Санкт-Петербурге».
"Сейчас граждане находятся в Центре временного содержания иностранных граждан [в Санкт-Петербурге], ждут убытия. Как только документы подготовят — они будут депортированы", — пояснили ТАСС в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
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