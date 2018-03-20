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Мужчину зарезали в пансионате Орехова-Зуева
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Мужчину зарезали в пансионате Орехова-Зуева 

Вести Подмосковья 5 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает пресс-служба СК по Московской области.
В сообщении отмечается, что тело 40-летнего мужчины обнаружили в пансионате Орехова-Зуева. Следователи установили, что 19 марта компания рабочих распивала в пансионате алкоголь. Между мужчинами возникла ссора, один из них ударил своего приятеля ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте от полученных ран, отмечает пресс-служба.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследование продолжается.
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