Мужчину зарезали в пансионате Орехова-Зуева

Подозреваемый в убийстве задержан. Об этом сообщает пресс-служба СК по Московской области.

В сообщении отмечается, что тело 40-летнего мужчины обнаружили в пансионате Орехова-Зуева. Следователи установили, что 19 марта компания рабочих распивала в пансионате алкоголь. Между мужчинами возникла ссора, один из них ударил своего приятеля ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте от полученных ран, отмечает пресс-служба.