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В ответ на просьбу показать багаж москвич ударил сотрудника метро ножом
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В ответ на просьбу показать багаж москвич ударил сотрудника метро ножом 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который ударил ножом сотрудника службы безопасности метрополитена, после того как он попросил мужчину показать ручную кладь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, инцидент произошел в вестибюле станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии.
"Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия", — сказала Волк.
Она отметила, что сотрудник метрополитена в настоящее время находится в НИИ имени Склифосовского, а совершивший нападение 43-летний москвич задержан.
Ранее трое мужчин, вооруженных нунчаками и ножом совершили нападение на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.
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