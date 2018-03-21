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Подозреваемого в 11-ти кражах лжесантехника задержали в Иркутске
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Подозреваемого в 11-ти кражах лжесантехника задержали в Иркутске 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутские полицейские нашли и задержали предполагаемого преступника, который под видом сантехника проникал в дома иркутян и похищал ценности. Всего было совершено 11 краж ювелирных изделий.
Заявления о необычном аферисте стали поступать в полицию с ноября 2017 года. Потерпевшие рассказывали, что к ним в дом приходил работник управляющей компании по обслуживанию домов, после чего из квартиры исчезало золото и другие ценности.
Напасть на след преступника оперативникам удалось еще 13 декабря, после того как к ним обратилась 35-летняя женщина, которая заявила о краже ценностей после визита «сантехника». Женщина рассказала, что была дома одна с ребенком. Мужчина постучался в дверь, представился сантехником, сказал, что у соседей течь и ему необходимо проверить трубы в квартире. После того, как его впустили в дом, он походил по комнатам и попросил женщину проверить, как течет вода из крана на кухне. Когда она ушла проверять, он похитил ювелирные изделия на сумму 15 тысяч рублей, после чего быстро попрощался и ушел.
Тщательное расследование вывело сотрудников полиции на предполагаемого виновника, который оказался ранее судимым 41-летним уроженцем Ангарска. Золотые украшения, похищенные у потерпевших сдавались в ломбарды Ангарска. Оперативники в результате проверок обнаружили в ломбардах залоговые билеты.
После задержания мужчина полностью признал свою вину. Идет следствие и выявление фактов преступной деятельности подозреваемого. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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