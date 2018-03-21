Подозреваемого в 11-ти кражах лжесантехника задержали в Иркутске

Иркутские полицейские нашли и задержали предполагаемого преступника, который под видом сантехника проникал в дома иркутян и похищал ценности. Всего было совершено 11 краж ювелирных изделий.

Заявления о необычном аферисте стали поступать в полицию с ноября 2017 года. Потерпевшие рассказывали, что к ним в дом приходил работник управляющей компании по обслуживанию домов, после чего из квартиры исчезало золото и другие ценности.

Напасть на след преступника оперативникам удалось еще 13 декабря, после того как к ним обратилась 35-летняя женщина, которая заявила о краже ценностей после визита «сантехника». Женщина рассказала, что была дома одна с ребенком. Мужчина постучался в дверь, представился сантехником, сказал, что у соседей течь и ему необходимо проверить трубы в квартире. После того, как его впустили в дом, он походил по комнатам и попросил женщину проверить, как течет вода из крана на кухне. Когда она ушла проверять, он похитил ювелирные изделия на сумму 15 тысяч рублей, после чего быстро попрощался и ушел.

Тщательное расследование вывело сотрудников полиции на предполагаемого виновника, который оказался ранее судимым 41-летним уроженцем Ангарска . Золотые украшения, похищенные у потерпевших сдавались в ломбарды Ангарска. Оперативники в результате проверок обнаружили в ломбардах залоговые билеты.

После задержания мужчина полностью признал свою вину. Идет следствие и выявление фактов преступной деятельности подозреваемого. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.