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В Зеленограде задержали мужчину, похитившего кабель на 1 млн рублей
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В Зеленограде задержали мужчину, похитившего кабель на 1 млн рублей 

РИАМО 2 часа назад
В Зеленограде задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже строительного кабеля стоимостью более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В отдел полиции от работника строительной организации поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что с неохраняемой территории строительного объекта на Кутузовском шоссе неизвестный похитил три кабельные бухты. Материальный ущерб превысил 1 миллион рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Зеленограде. Установлено, что злоумышленник похитил кабель и вывез его со строительного объекта с помощью специальной техники и нанятого погрузчика. После этого подозреваемый закопал кабельные бухты в снегу по месту жительства в Подмосковье», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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