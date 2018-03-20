Мужчина в Москве взял на неделю в аренду Mercedes 4Matic за 7,7 млн руб. и не вернул его

«Сотрудник компании «Мерседес Бенц Рус» обратился в полицию с заявлением о том, что в октябре 2017 г. неизвестный пришел в офис компании на Ленинградском проспекте, д. 39А и заключил договор аренды на неделю автомобиля Mercedes-Benz S-500 4Matic стоимостью 7,7 млн руб. Однако через неделю мужчина машину не вернул и перестал выходить не связь», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту 19 марта возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Автомобиль объявлен в розыск.