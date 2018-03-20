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В Нижнем Новгороде активизировались воры-карманники
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В Нижнем Новгороде активизировались воры-карманники 

АиФ Нижний Новгород 6 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде активизировались воры-карманники, сообщает пресс-служба управления МВД.
Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пассажиры переполненного общественного транспорта.
Так, на днях в полицию обратилась 42-летняя нижегородка: у нее после поездки в маршрутке провал мобильный телефон. Еще у одной женщины пропал кошелек с деньгами и банковскими картами, когда неизвестный вскрыл ее сумку.
Полицейские ищут воров, против них возбуждены уголовные дела.
«В связи с участившимися случаями краж у нижегородцев личных вещей из карманов и сумок в маршрутных такси мы призываем граждан быть внимательными в переполненном транспорте, а также при посещении многолюдных мест. В случае если вы стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите в полицию. Помните, успех раскрытого преступления напрямую зависит от своевременности обращения в органы внутренних дел», — говорят в МВД.
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