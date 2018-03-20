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В Москве пассажир ударил ножом сотрудника метро
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Над Су-57 нависла угроза

В Москве пассажир ударил ножом сотрудника службы безопасности метро 

РИА Новости 5 часов назад
Полицейские в Москве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудника службы безопасности метрополитена после просьбы показать ручную кладь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, в дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступило сообщение о конфликте между сотрудником службы безопасности метро с неизвестным пассажиром в вестибюле станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии.
"Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия. Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший доставлен в НИИ имени Склифосовского", — рассказала она.
Также она добавила, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника и задержали его спустя 4 часа на Первой Дубровской улице. Подозреваемый оказался 43-летним жителем столицы.
Сообщается, что отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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