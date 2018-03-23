В областном центре разыскивают опасного преступника

Кемерове полиция разыскивает мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8— (3842)-39-06-44, 8— (3842)-39-06-10 либо на телефон «02».

Анонимность гарантируется.