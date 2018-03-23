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В областном центре разыскивают опасного преступника
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В областном центре разыскивают опасного преступника 

АиФ Кузбасс 23 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове полиция разыскивает мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Степанов Игорь Витальевич 1981 года рождения совершил особо тяжкое преступление. Он скрывается от органов следствия и не имеет определенного места жительства.
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8— (3842)-39-06-44, 8— (3842)-39-06-10 либо на телефон «02».
Анонимность гарантируется.
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