В Ростове лжепредприниматели зарегистрировали более 100 «фирм-однодневок» 

Следственный комитет (следственный отдел по Железнодорожному району Ростов-на-Дону) расследует уголовное дело в отношении троих жителей Ростова-на-Дону, которых подозревают по статье УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, изъято более ста печатей организаций. По версии следствия, подозреваемые с 2015 года по март 2018 гола создавали фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц. Новые юрлица регистрировались в едином госреестре, на них открывались счета в банках, а затем их использовали для совершения незаконных финансовых операций. Кроме того, фиктивные организации реализовывались третьим лицам. По результатам 11 обысков в местах проживания задержанных, а также в их офисах было изъято более 100 печатей (как «фирм-однодневок», так и поддельных, в том числе государственных финансовых учреждений), более 100 банковских карт, более 50 электронных ключей (для использования в банковских операциях), платёжный терминал, более десяти компьютеров и всевозможная документация. В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, расследование продолжается.