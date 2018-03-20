В Хакасии подросток может получить срок за кражу музыкальных инструментов у своего преподавателя

Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В ходе проведенного расследования было установлено, что кража произошла из квартиры преподавателя обвиняемого в одном из домов по улице Солнечной в Абазе. Внимательный подросток обратил внимание, что в квартире, расположенной на первом этаже, уже несколько дней не горит свет и тогда он решился на преступление. 1 января этого года в вечернее время подросток, выставив стекло в окне, незаконно проник в квартиру, откуда тайно похитил три баяна, три балалайки, аккордеон и домбру. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике Хакасия, украденное воришка быстро распродал.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. К тому же следствию предстоит установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.