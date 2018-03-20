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Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фабрики «Меньшивик»
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Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фабрики «Меньшивик» 

Аргументы и Факты 6 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Арбитражный суд Москвы прекратил производство о признании банкротом кондитерской фабрики «Меньшевик», передает РАПСИ.
По данным агентства, суд признал необоснованным заявление Шамсутдина Раджабова, поскольку основная сумма долга была погашена.
В конце декабря на фабрике произошел инцидент со стрельбой. Бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов открыл огонь после ссоры с нынешним руководством. Смертельное ранение получил охранник фабрики.
Аверьянова заключили под стражу, в отношении него возбудили дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».
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