Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фабрики «Меньшивик»

Арбитражный суд Москвы прекратил производство о признании банкротом кондитерской фабрики «Меньшевик», передает РАПСИ

По данным агентства, суд признал необоснованным заявление Шамсутдина Раджабова, поскольку основная сумма долга была погашена.

В конце декабря на фабрике произошел инцидент со стрельбой. Бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов открыл огонь после ссоры с нынешним руководством. Смертельное ранение получил охранник фабрики.

Аверьянова заключили под стражу, в отношении него возбудили дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».