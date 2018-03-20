На Кубани полицейские разыскали вора, угнавшего мопед

С сообщением о краже в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи обратился местный житель. По его словам, ночью с территории его двора пропал мопед, стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник во двор через незапертые ворота. Со слов очевидцев и потерпевшего составили ориентировки с приметами подозреваемого и с характеристиками мопеда. Подозреваемый в преступлении — 18-летний местный житель, был остановлен на мопеде на посту ДПС . В отделе полиции парень пояснил, что на воровство пошел ради того, чтобы устроиться на работу в службу доставки. Мопед вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.