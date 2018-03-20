Ещё
На Кубани полицейские разыскали вора, угнавшего мопед
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани полицейские разыскали вора, угнавшего мопед 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
С сообщением о краже в дежурную часть отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи обратился местный житель. По его словам, ночью с территории его двора пропал мопед, стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник во двор через незапертые ворота. Со слов очевидцев и потерпевшего составили ориентировки с приметами подозреваемого и с характеристиками мопеда. Подозреваемый в преступлении — 18-летний местный житель, был остановлен на мопеде на посту ДПС. В отделе полиции парень пояснил, что на воровство пошел ради того, чтобы устроиться на работу в службу доставки. Мопед вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
АиФ — Юг: последние новости
На Кубани сотрудники банка подозреваются в мошенничестве На Кубани пассажир ранил ножом водителя такси Видео задержания отчима Вероники Тришкиной появилось в Сети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза86
Трамп все-таки поздравил Путина115
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»70
Посол РФ вызван в МИД Чехии124
Пригожин обрушился на Макаревича116
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение