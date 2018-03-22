Жителя Ростовской области подозревают в убийстве своего ребенка

По версии следствия, 1 марта подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил своего 10-месячного сына, от чего тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).