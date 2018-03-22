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Жителя Ростовской области подозревают в убийстве своего ребенка
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Жителя Ростовской области подозревают в убийстве своего ребенка 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
32-летнего жителя Белокалитвинского района Ростовской области подозревают в убийстве своего ребенка, сообщает региональное следственное управление СКР.
По версии следствия, 1 марта подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил своего 10-месячного сына, от чего тот скончался на месте происшествия.
В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).
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