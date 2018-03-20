Обвиняемые в похищении и убийстве человека осуждены Ростовской области

Как установлено следствием и судом, в июне 2016 года в поселке Глубокий Каменского района обвиняемые в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков насильно поместили 27-летнего мужчину в багажник автомобиля, вывезли в безлюдное место, где забили до смерти ногами, руками и монтировкой.

Затем они облили тело потерпевшего бензином и подожгли.

В зависимости от роли каждого из подельников в преступлении они признаны виновными по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п.п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от пяти до 15 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.