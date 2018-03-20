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Обвиняемые в похищении и убийстве человека осуждены Ростовской области
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Обвиняемые в похищении и убийстве человека осуждены Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Трое обвиняемых в похищении и убийстве человека осуждены Ростовской области, сообщает региональное следственное управление СКР.
Как установлено следствием и судом, в июне 2016 года в поселке Глубокий Каменского района обвиняемые в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков насильно поместили 27-летнего мужчину в багажник автомобиля, вывезли в безлюдное место, где забили до смерти ногами, руками и монтировкой.
Затем они облили тело потерпевшего бензином и подожгли.
В зависимости от роли каждого из подельников в преступлении они признаны виновными по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п.п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от пяти до 15 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу.
АиФ Ростов: последние новости
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