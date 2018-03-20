Житель Краснодарского края содержал наркопритон ради алкоголя

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. Сотрудникам правоохраниельных органов поступила оперативная информация. В ходе проверки данные подтвердились.

Выяснилось, что наркопритон в Ленинградском районе содержал 25-летний местный житель. Парень ранее судим. Он предоставлял домовладение наркозависимым гражданам на протяжении полугода.

Во время обыска изъяли предметы, используемые для изготовления наркотиков.

В отношении кубанца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».