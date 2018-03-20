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Житель Краснодарского края содержал наркопритон ради алкоголя
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Житель Краснодарского края содержал наркопритон ради алкоголя 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Сотрудникам правоохраниельных органов поступила оперативная информация. В ходе проверки данные подтвердились.
Выяснилось, что наркопритон в Ленинградском районе содержал 25-летний местный житель. Парень ранее судим. Он предоставлял домовладение наркозависимым гражданам на протяжении полугода.
Во время обыска изъяли предметы, используемые для изготовления наркотиков.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю уточнили, что молодой человек дал признательные показания. Он пояснил, что клиенты расплачивались с ним спиртными напитками.
В отношении кубанца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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