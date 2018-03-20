Попытка выманить 1,8 миллиона обернулась для адвоката условным сроком

Новосибирске завершился суд над адвокатом Александром Самковым: он получил условный срок за попытку обмануть бывшего банкира на 1,8 миллиона рублей.

«Суд учёл его предпенсионный возраст — 59 лет, его тяжёлое состояние здоровья Учёл, что он под стражей содержался ранее, но и также что денежными средствами не завладел, ущерб не наступил», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Елена Сергеева

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что адвокат и бывший судья Заельцовского и Калининского районных судов Александр Самков обвиняется в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Под следствие юрист попал после того, как подключился к громкому делу о хищении денег у банка ВТБ , которое слушалось в Железнодорожном районном суде с лета 2012 года. Одной из подсудимых была экс-заместитель управляющего новосибирским филиалом ВТБ Ирина Долгова . Именно на ней, по версии следствия, и решил подзаработать Самков, хотя его клиенткой она не была — адвокат работал с другим подсудимым.

Как следует из материалов уголовного дела, защитник обещал экс-банкирше подключить свои связи в структурах власти, чтобы суд назначил ей минимальный срок. За эту помощь адвокат и попросил у женщины гонорар. Но Ирина Долгова сообщила об этом предложении в управление ФСБ по Новосибирской области , и её последующие встречи с Александром Самковым записывались.

«11 апреля 2016 года при передаче 1,8 миллиона рублей оперативники задержали доверенных лиц адвоката. Они сообщили, что деньги предназначались господину Самкову, и под контролем оперативников направили ему SMS с текстом «получены». В тот же день контрразведчики задержали адвоката», — сообщал «Коммерсантъ».

Следователи посчитали, что адвокат блефовал и не мог выполнить обещания.

Как пояснили корреспонденту НГС в прокуратуре Центрального района, ради денег Самков ввёл женщину в заблуждение, заявив, что будто бы осведомлён о том, что ей вынесут обвинительный приговор и назначат строгое наказание, хотя на самом деле этого не знал. Также он обманул женщину, сообщив, что может повлиять на решение суда.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый некоторое время провёл в СИЗО . В октябре 2016 года реальный арест заменили домашним, а 29 декабря 2017 года с подсудимого взяли подписку о невыезде, сообщила гособвинитель Елена Сергеева.

В прокуратуре Центрального района отметили, что гособвинение просило суд признать мужчину виновным, приговорить его к четырём с половиной годам колонии общего режима и оштрафовать на 700 тысяч рублей. Свою вину в суде Самков сначала признавал. Но после того как в прениях выступила гособвинитель, он изменил свою позицию и указал, что в его действиях не было никакого состава преступления.

Сегодня, 20 марта, суд вынес подсудимому обвинительный приговор. Александр Самков получил три года лишения свободы условно и, кроме того, на три года лишился права заниматься адвокатской работой, рассказала Елена Сергеева.

Приговор в силу не вступил.

Годом ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор пяти бывшим сотрудникам банка ВТБ, которых обвиняли в хищениях более чем миллиарда рублей. Подсудимая Ирина Долгова получила 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Новосибирский областной суд оставил этот приговор без изменения.