В подмосковном Серпухове оперативники изъяли крупную партию героина

Сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух уроженцев Средней Азии в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. При личном досмотре у злоумышленников обнаружили 18 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином общей массой около 27 граммов.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемых оперативники изъяли два свертка с аналогичным содержимым, электронные весы, а также чайную ложку, используемую для расфасовки наркотика, и упаковочный материал.

В общей сложности правоохранителями изъято более 300 граммов героина.

Оперативниками установлено, что правонарушители распространяли наркотические средства с помощью «тайников-закладок» на территории городского округа Серпухов