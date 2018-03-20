В подмосковном Серпухове оперативники изъяли крупную партию героина 

Сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двух уроженцев Средней Азии в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств. При личном досмотре у злоумышленников обнаружили 18 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином общей массой около 27 граммов.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых оперативники изъяли два свертка с аналогичным содержимым, электронные весы, а также чайную ложку, используемую для расфасовки наркотика, и упаковочный материал.
В общей сложности правоохранителями изъято более 300 граммов героина.
Оперативниками установлено, что правонарушители распространяли наркотические средства с помощью «тайников-закладок» на территории городского округа Серпухов.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.