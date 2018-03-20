Более 300 гр. героина изъяли полицейские у двух уроженцев Средней Азии в Подмосковье

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на ул. Комсомольская задержаны двое уроженцев Средней Азии в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств. При личном досмотре у злоумышленников полицейскими обнаружено и изъято 18 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является героином общей массой около 27 гр.», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемых. Там оперативники обнаружили и изъяли еще два свертка с героином, электронные весы, ложку для расфасовки наркотика и упаковочный материал. В результате полиция изъяла более 300 гр. героина.

По предварительной версии, задержанные распространяли наркотики с помощью «тайников-закладок» на территории Серпухова. В отношении обоих злоумышленников возбуждены уголовные дела о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Суд заключил подозреваемых под стражу.