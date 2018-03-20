Нетрезвая жительница Орла обматерила полицейского

Женщину подозревают в оскорблении представителя власти, сообщили в ведомстве. По данным следствия, 5 января 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась на лестничной площадке дома № 50 по улице Генерала Родина в Орле.

В присутствии посторонних лиц женщина оскорбила нецензурной бранью сотрудника полиции, который прибыл по вызову соседей для пресечения противоправных действий. Сотрудник УМВД находился при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления, отметили в региональном СК.