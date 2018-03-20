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Нетрезвая жительница Орла обматерила полицейского
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Нетрезвая жительница Орла обматерила полицейского 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
В отношении 38-летней орловчанки Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело.
Женщину подозревают в оскорблении представителя власти, сообщили в ведомстве. По данным следствия, 5 января 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась на лестничной площадке дома № 50 по улице Генерала Родина в Орле.
В присутствии посторонних лиц женщина оскорбила нецензурной бранью сотрудника полиции, который прибыл по вызову соседей для пресечения противоправных действий. Сотрудник УМВД находился при исполнении служебных обязанностей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления, отметили в региональном СК.
Сообщение Нетрезвая жительница Орла обматерила полицейского появились сначала на РИА 57.
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