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Миассец зарезал жену и вынес труп в подъезд
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Миассец зарезал жену и вынес труп в подъезд 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Его задержали.
В Миассе по подозрению в убийстве жены задержали 58-летнего местного жителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено 19 марта в доме на улице Макеева. Супруги выпивали, и между ними разгорелся конфликт. Злоумышленник в приступе ярости схватился за нож и нанес жене несколько ударов в грудь и шею. Труп он вынес на лестничную площадку.
Злоумышленника задержали по горячим следам.
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