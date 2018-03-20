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За жестокое убийство инвалида перед судом предстанет житель Воротынского района
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За жестокое убийство инвалида перед судом предстанет житель Воротынского района 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Житель Воротынского района обвиняется в жестоком убийстве инвалида. По версии следствия, он нанес потерпевшему ножевые ранения, заподозрив в краже денег. Об этом сообщает СК РФ по Нижегородской области.
Убийство произошло днем 13 декабря 2017 года в доме, расположенном в селе Семьяны Воротынского рйона. Как считает следствие, 36-летний хозяин дома заподозрил своего гостя в краже трех тысяч рублей и в порыве гнева нанес ему более 20 ножевых ударов по телу. От полученных ран 63-летний потерпевший умер. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и спрятал погибшего в заброшенной бане, находящейся рядом с домом, а потом ушел с места преступления.
Тело позже обнаружил участковый полиции. Погибший был инвалидом — у него отсутствовали кисти рук. Подозреваемый был задержан в Уренском районе Нижегородсокй области через несколько дней после совершения убийства. Как сообщает СК, мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину подозреваемый признал и был заключен под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, житель Ворсмы до смерти избил жену-инвалида.
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