«Почта России» пресекла попытку пересылки из Парагвая боевого револьвера Ruger

«В ходе совместных действий сотрудников службы безопасности «Почты России» и правоохранительных органов были задержаны двое граждан России , пытавшихся получить почтовое отправление из Парагвая, в котором пересылался боевой револьвер Ruger. Информация о пересылке запрещенного вложения была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами. Боевое огнестрельное оружие было отправлено ускоренной почтой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что почтовое отправление, содержащее револьвер, было задержано службой безопасности «Почты России» в одном из сортировочных узлов и доставлено в место выдачи для вручения адресату. Граждане, в чей адрес было выслано почтовое отправление, были задержаны при получении. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ.

«Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений», — отмечается в сообщении.