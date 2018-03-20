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«Почта России» пресекла попытку пересылки из Парагвая боевого револьвера Ruger
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«Почта России» пресекла попытку пересылки из Парагвая боевого револьвера Ruger 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Служба безопасности ФГУП «Почта России» пресекла попытку переслать из Парагвая боевой револьвер Ruger, сообщили в пресс-службе почтового оператора.
«В ходе совместных действий сотрудников службы безопасности «Почты России» и правоохранительных органов были задержаны двое граждан России, пытавшихся получить почтовое отправление из Парагвая, в котором пересылался боевой револьвер Ruger. Информация о пересылке запрещенного вложения была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами. Боевое огнестрельное оружие было отправлено ускоренной почтой», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что почтовое отправление, содержащее револьвер, было задержано службой безопасности «Почты России» в одном из сортировочных узлов и доставлено в место выдачи для вручения адресату. Граждане, в чей адрес было выслано почтовое отправление, были задержаны при получении. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ.
«Данное происшествие не сказалось на процессе обработки и доставки почтовых отправлений», — отмечается в сообщении.
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