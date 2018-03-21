В областном центре полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж из сетевых магазинов

Сотрудниками УМВД России по г. Воронежу с поличным задержаны подозреваемые в совершении серии краж из сетевых магазинов, расположенных на территории областного центра. Ими оказались две местных жительницы в возрасте 26 и 32 лет, проживающих в квартире на улице Федора Тютчева.

В период с января по март текущего года в дежурную часть поступило несколько заявления от сотрудников торговых точек о кражах продуктов питания и бытовой химии.

Поэтапно отрабатывая заявления, оперативники установили, что все преступления носят идентичный характер. Злоумышленницы путем свободного доступа, совершали кражи в момент, пока продавцы отвлекались.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 6 фактам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены действия злоумышленниц. Благодаря оперативным действиям участковые уполномоченные задержали подозреваемых в Центральном районе.

В отделе полиции задержанные полностью признали свою вину и пояснили, что подходя к кассе, отвлекали продавцов, затем ногами проталкивали корзинки с похищенным через кассовую зону, после чего похищенное продавали на улице прохожим.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.