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В областном центре полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж из сетевых магазинов
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В областном центре полицейские задержали подозреваемых в совершении серии краж из сетевых магазинов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: Медиа-центр
Сотрудниками УМВД России по г. Воронежу с поличным задержаны подозреваемые в совершении серии краж из сетевых магазинов, расположенных на территории областного центра. Ими оказались две местных жительницы в возрасте 26 и 32 лет, проживающих в квартире на улице Федора Тютчева.
В период с января по март текущего года в дежурную часть поступило несколько заявления от сотрудников торговых точек о кражах продуктов питания и бытовой химии.
Поэтапно отрабатывая заявления, оперативники установили, что все преступления носят идентичный характер. Злоумышленницы путем свободного доступа, совершали кражи в момент, пока продавцы отвлекались.
В настоящее время установлена причастность подозреваемых к 6 фактам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены действия злоумышленниц. Благодаря оперативным действиям участковые уполномоченные задержали подозреваемых в Центральном районе.
В отделе полиции задержанные полностью признали свою вину и пояснили, что подходя к кассе, отвлекали продавцов, затем ногами проталкивали корзинки с похищенным через кассовую зону, после чего похищенное продавали на улице прохожим.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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