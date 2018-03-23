Псковские полицейские раскрыли ранее совершенные кражи 

Сотрудники полиции раскрыли ранее совершенные преступления, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, в Пскове с 10 по 22 марта из подвального помещения дома по улице Герцена путем срыва навесного замка совершена кража двух велосипедов и электродрели. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 40-летний безработный, ранее судимый пскович. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
Из дачного дома в деревне Проскурничино Палкинского района в период с 5 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года путем отрыва досок оконного проема и разбития стекла была совершена кража алюминиевой и металлической посуды. В этой краже подозревается судимый гражданин 1969 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
А в Псковском районе с декабря 2017 года по март 2018 года из бани в деревне Череха путем выставления стекла совершена кража ледоруба и складного стула. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в данном хищении. Это не работающий, судимый 26-летний житель города Печоры. Похищенное изъято. Проводится расследование.