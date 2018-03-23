Ещё
Псковские полицейские раскрыли ранее совершенные кражи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Псковские полицейские раскрыли ранее совершенные кражи 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники полиции раскрыли ранее совершенные преступления, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, в Пскове с 10 по 22 марта из подвального помещения дома по улице Герцена путем срыва навесного замка совершена кража двух велосипедов и электродрели. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается 40-летний безработный, ранее судимый пскович. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
Из дачного дома в деревне Проскурничино Палкинского района в период с 5 сентября 2017 года по 15 февраля 2018 года путем отрыва досок оконного проема и разбития стекла была совершена кража алюминиевой и металлической посуды. В этой краже подозревается судимый гражданин 1969 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.
А в Псковском районе с декабря 2017 года по март 2018 года из бани в деревне Череха путем выставления стекла совершена кража ледоруба и складного стула. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в данном хищении. Это не работающий, судимый 26-летний житель города Печоры. Похищенное изъято. Проводится расследование.
АиФ Северо-запад: последние новости
У жительницы Дно «в гостях» угнали автомобиль На псковском рынке изъяли партию сигарет на общую сумму более 5 млн рублей Продукты питания украл пскович из магазина на Рижском проспекте
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ467
Новый советник Трампа готов развязать большую войну191
Все супероружие РФ показали в одном видео118
Глава Волоколамского района отправлен в отставку51
Минфин готовится пойти на риск102
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение