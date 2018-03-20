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Около шестнадцати килограммов наркотиков изъяли полицейские в Республике Татарстан
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Около шестнадцати килограммов наркотиков изъяли полицейские в Республике Татарстан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 часов назад
17 марта 2018 года на одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе сотрудники ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Казани остановили иномарку, следовавшую из Москвы в Казань под управлением 43-летнего водителя. В ходе осмотра автомашины в багажнике полицейские обнаружили черный полимерный пакет, укрытый одеялом, в котором находились свертки с наркотическими веществами. Проведенная экспертиза установила, что мужчина перевозил около семи килограммов гашиша, более пяти килограммов мефедрона, около ста 100 граммов кокаина, около трех килограммов амфетамина и более 700 граммов «синтетики».
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный, ранее судимый за совершение грабежа и разбоя, занимался перевозкой крупных партий наркотиков. Изъятый полицейскими «товар» он должен был доставить не только в Казань, но и в Пермь, Уфу и Самару.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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 Ещё 4 источника 
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