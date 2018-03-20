Около шестнадцати килограммов наркотиков изъяли полицейские в Республике Татарстан

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Брянске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора

Полицейские пресекли в Перми хранение с целью сбыта свыше девяти тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей