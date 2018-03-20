В Прикамье грузоперевозчик пытался устранить конкурента

Жителя Верещагино обвиняют в умышленном повреждении имущества конкурента.

«Действия злоумышленника привели к повреждению имущества потерпевшего. Ущерб составил более 102 тысяч рублей», — говорится в сообщении МВД.

Расследование уголовного дела завершилось. Его направили в суд.