В Прикамье грузоперевозчик пытался устранить конкурента 

Жителя Верещагино обвиняют в умышленном повреждении имущества конкурента.
44-летний грузоперевозчик решил отстранить от работы коллегу по бизнесу. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, с целью получения дополнительного заработка предприниматель насыпал земли в двигатель автомобиля своего коллеги.
«Действия злоумышленника привели к повреждению имущества потерпевшего. Ущерб составил более 102 тысяч рублей», — говорится в сообщении МВД.
Расследование уголовного дела завершилось. Его направили в суд.