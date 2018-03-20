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В Прикамье грузоперевозчик пытался устранить конкурента
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В Прикамье грузоперевозчик пытался устранить конкурента 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Жителя Верещагино обвиняют в умышленном повреждении имущества конкурента.
44-летний грузоперевозчик решил отстранить от работы коллегу по бизнесу. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, с целью получения дополнительного заработка предприниматель насыпал земли в двигатель автомобиля своего коллеги.
«Действия злоумышленника привели к повреждению имущества потерпевшего. Ущерб составил более 102 тысяч рублей», — говорится в сообщении МВД.
Расследование уголовного дела завершилось. Его направили в суд.
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