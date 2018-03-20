Бывшего наркополицейского будут судить в Новом Уренгое за попытку сбыть почти четыре кило наркотика

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого объявили в розыск за превышение полномочий, а поймали уже с крупной партией «синтетики».

Под следствие гражданин попал осенью 2015 года. По версии сотрудников СКР, прямо в здании новоуренгойского ПНД он избил супружескую пару. В тот день после домашнего скандала, окончившегося вызовом полиции, правоохранители доставили двух горожан на освидетельствование на предмет опьянения, а те продолжили разборки в приемном отделении. Свидетелем этому стал сотрудник ФСКН , который тоже наведался в диспансер по служебной надобности. В итоге силовик отправил в нокдаун мужчину, а следом ударил женщину, бросившуюся на защиту супруга, рассказали в региональном следственном управлении СК

— За проступок сотрудника быстро уволили из органов наркоконтроля. К тому моменту, когда материалы передали в следственный отдел для возбуждения уголовного дела, оставшийся без работы подозреваемый уже покинул округ. Гражданина объявили в розыск, на время которого расследование приостановили, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

Бывшего наркополицейского, после отъезда обосновавшегося в Пензе , искали по всей стране. Тем временем у него самого дела шли ни шатко ни валко, продолжает собеседница. Решив подзаработать, мужчина связался в интернете с неизвестным сбытчиком наркотиков. По договоренности с дилером он отправился в Московскую область , где забрал из тайника примерно 3,7 килограмма зелья. С этим грузом гражданин не стал возвращаться в Пензу, а выехал на Ямал и вскоре уже был в газовой столице. Там его и задержали. Ночью в августе прошлого года визитер намеревался оставить криминальный товар в «закладке» в одном из гаражных кооперативов города, но попался на глаза патрулировавшим территорию сотрудникам вневедомственной охраны.

Как уточнили в управлении, фигурант дела полностью признал вину в особо тяжком преступлении — покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (третья часть статьи 30 и пятая часть статьи 228.1 УК РФ). При этом, несмотря на доказательства в распоряжении следствия, он до последнего отрицал факт превышения служебных полномочий с применением насилия (третья часть 286-й статьи УК). Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в суд.