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Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» девять лет колонии
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Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» девять лет колонии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Серебряный Дождь
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Прокуратура на заседании суда попросила для руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, который обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, девять лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
"Прокурор Петрозаводска во время обвинительной речи попросил девять лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что позиция защиты остается прежней: в деле Дмитриева отсутствует состав преступления, что подтвердили две проведенные экспертизы.
Ануфриев напомнил, что 22 марта он выступит в суде с защитной речью, оглашение приговора ожидается в конце месяца.
По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Дмитриев фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения.
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