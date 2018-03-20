Под Липецком выпивший депутат пытался скрыться от ДПС на скутере

По данным следствия, летом 2017 года нетрезвый депутат сельского поселения, управлявший скутером, не остановился по требованию ДПС для проверки документов. В попытке скрыться от полиции он свернул на проселочную дорогу. Однако, не справившись с управлением, он в итоге упал в грязь лицом.

Мужчина не стал проходить медицинское освидетельствование, при этом сказал, что не употреблял алкоголь перед поездкой.

Позже выяснилось, что в 2016 году его лишили прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

Депутату грозит до двух лет лишения свободы за вождение в состоянии опьянения по статье 264.1 Уголовного кодекса.