Липецкого депутата будут судить за повторную езду в пьяном виде

В Тербунском районе под суд пойдёт депутат сельского поселения за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс СУ СКР по Липецкой области

По версии следствия, днём 3 июля 2017 года инспекторы ДПС остановили для проверки документов пьяного водителя мопеда. Мужчина не подчинился и свернул к лесопосадкам на грунтовую дорогу. Там он не справился с управлением и упал в грязь. Мужчина отказался ехать в районную больницу для медицинского освидетельствования.

Выяснилось, что за рулём мопеда был депутат одного из сельских поселений. В июле 2016 года его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили на 1,5 года прав за нетрезвое вождение.

Свою вину депутат так и не признал, выдвигая различные другие версии произошедшего. Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.