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Липецкого депутата будут судить за повторную езду в пьяном виде
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Над Су-57 нависла угроза

Липецкого депутата будут судить за повторную езду в пьяном виде 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
В Тербунском районе под суд пойдёт депутат сельского поселения за повторное вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс СУ СКР по Липецкой области.
По версии следствия, днём 3 июля 2017 года инспекторы ДПС остановили для проверки документов пьяного водителя мопеда. Мужчина не подчинился и свернул к лесопосадкам на грунтовую дорогу. Там он не справился с управлением и упал в грязь. Мужчина отказался ехать в районную больницу для медицинского освидетельствования.
Выяснилось, что за рулём мопеда был депутат одного из сельских поселений. В июле 2016 года его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили на 1,5 года прав за нетрезвое вождение.
Свою вину депутат так и не признал, выдвигая различные другие версии произошедшего. Сейчас уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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