Задержан подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата в Удмуртской Республике

В дежурную часть отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску поступило сообщение от сотрудников охраны одного из банков: совершена попытка хищения денежных средств из банкомата.

Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в помещение с банкоматами ночью вошел молодой человек, лицо которого было закрыто медицинской маской. Пройдя к одному из терминалов, злоумышленник подключил к нему свой смартфон и с помощью специального программного обеспечения попытался похитить имеющиеся в нем денежные средства.

Сотрудники службы безопасности банка, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, своевременно обратили внимание на действия злоумышленника, произвели его задержание и передали прибывшим на место преступления сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1 200 000 рублей.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.