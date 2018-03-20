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Задержан подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата в Удмуртской Республике
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Задержан подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата в Удмуртской Республике 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
В дежурную часть отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску поступило сообщение от сотрудников охраны одного из банков: совершена попытка хищения денежных средств из банкомата.
Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в помещение с банкоматами ночью вошел молодой человек, лицо которого было закрыто медицинской маской. Пройдя к одному из терминалов, злоумышленник подключил к нему свой смартфон и с помощью специального программного обеспечения попытался похитить имеющиеся в нем денежные средства.
Сотрудники службы безопасности банка, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, своевременно обратили внимание на действия злоумышленника, произвели его задержание и передали прибывшим на место преступления сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1 200 000 рублей.
По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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