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ФСБ завела дело на бойца «крымско-татарского батальона»
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ФСБ завела дело на бойца «крымско-татарского батальона» 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления.
«24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана» (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.
В настоящее время проводятся следственные действия. Дело завели по ч. 2 ст. 208 УК России («Участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»).
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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