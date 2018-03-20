ФСБ завела дело на бойца «крымско-татарского батальона»

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления.

«24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины , где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана» (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия. Дело завели по ч. 2 ст. 208 УК России («Участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации »).

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.