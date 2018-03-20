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Сотрудники МВД России в Самарской области пресекли реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности
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Сотрудники МВД России в Самарской области пресекли реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
«Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти пресечена деятельность нелегального цеха по производству автомобильной незамерзающей стеклоомывающей жидкости», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что на территории предприятия в Автозаводском районе осуществлялась приемка сырья, розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка бутылок этикетками с целью дальнейшей реализации. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали.
"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тысячи литров. Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — рассказала Ирина Волк.
Полицейскими задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности — 35-летний местный житель.
СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление мест сбыта суррогата и выявление лиц, причастных к его изготовлению и реализации.
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