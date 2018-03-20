Сотрудники МВД России в Самарской области пресекли реализацию продукции, не соответствующей требованиям безопасности

Установлено, что на территории предприятия в Автозаводском районе осуществлялась приемка сырья, розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка бутылок этикетками с целью дальнейшей реализации. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тысячи литров. Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — рассказала Ирина Волк.

Полицейскими задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности — 35-летний местный житель.

Продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление мест сбыта суррогата и выявление лиц, причастных к его изготовлению и реализации.