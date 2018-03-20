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Суд над убийцей двух волжанок Масленниковым состоится 2 апреля
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Суд над убийцей двух волжанок Масленниковым состоится 2 апреля 

v1.ru 7 часов назад
Фото: v1.ru
Волгоградский областной суд сегодня, 20 марта, продлил арест обвиняемого в убийстве и расчленении двух подруг из города Волжского Александра Масленникова. Суд над волжанином состоится 2 апреля.
Постановлением Волгоградского областного суда срок пребывания Александра Масленникова под арестом продлили на шесть месяцев.
— Решение о продлении ареста принято сегодня, 20 марта, — сообщили V1.ru в пресс-службе облсуда. — Судебное заседание по делу состоится второго апреля этого года.
Уголовное дело в отношении Масленникова поступило на рассмотрение Волгоградского областного суда 7 марта. Житель Волжского обвиняется в жестоком убийстве двух девушек — 28-летней Ольги Шапошниковой и 29-летней Дарьи Лабутиной. Девушки не вернулись домой после посещения караоке-клуба утром 13 октября прошлого года.
Поиски бесследно пропавших волжанок вели отряды полицейских, бойцы Росгвардии, военные, кинологи с собаками и волонтеры Волгограда и Волжского. Вместе с родственниками погибших поисковики не раз прочесывали лесополосу на улице Пушкина.
20 октября полиция и Следственный комитет объявили в розыск подозреваемого в убийстве Александра Масленникова, который все это время скрывался в подмосковных Химках. За любую информацию о злоумышленнике мэр города Игорь Воронин пообещал вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.
В ночь на пятницу, 27 октября, подозреваемого в жестоком убийстве задержали около дома его приятельницы. На первом допросе 31-летний волжанин рассказал, что уже был судим за разбой, грабежи, изнасилование и кражу документов.
1 марта стало известно, что расследование дела в отношении Александра Масленникова завершено и передано в суд.
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