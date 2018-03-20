Суд над убийцей двух волжанок Масленниковым состоится 2 апреля

Волгоградский областной суд сегодня, 20 марта, продлил арест обвиняемого в убийстве и расчленении двух подруг из города Волжского Александра Масленникова . Суд над волжанином состоится 2 апреля.

Постановлением Волгоградского областного суда срок пребывания Александра Масленникова под арестом продлили на шесть месяцев.

— Решение о продлении ареста принято сегодня, 20 марта, — сообщили V1.ru в пресс-службе облсуда. — Судебное заседание по делу состоится второго апреля этого года.

Уголовное дело в отношении Масленникова поступило на рассмотрение Волгоградского областного суда 7 марта. Житель Волжского обвиняется в жестоком убийстве двух девушек — 28-летней Ольги Шапошниковой и 29-летней Дарьи Лабутиной . Девушки не вернулись домой после посещения караоке-клуба утром 13 октября прошлого года.

Поиски бесследно пропавших волжанок вели отряды полицейских, бойцы Росгвардии, военные, кинологи с собаками и волонтеры Волгограда и Волжского. Вместе с родственниками погибших поисковики не раз прочесывали лесополосу на улице Пушкина.

20 октября полиция и Следственный комитет объявили в розыск подозреваемого в убийстве Александра Масленникова, который все это время скрывался в подмосковных Химках . За любую информацию о злоумышленнике мэр города Игорь Воронин пообещал вознаграждение в размере 700 тысяч рублей.

В ночь на пятницу, 27 октября, подозреваемого в жестоком убийстве задержали около дома его приятельницы. На первом допросе 31-летний волжанин рассказал, что уже был судим за разбой, грабежи, изнасилование и кражу документов.

1 марта стало известно, что расследование дела в отношении Александра Масленникова завершено и передано в суд.