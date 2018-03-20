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В Динском районе работник ПАО «Кубаньэнерго» мошенническим путем вымогал деньги с абонентов
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В Динском районе работник ПАО «Кубаньэнерго» мошенническим путем вымогал деньги с абонентов 

Новая Кубань 7 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. В отношении мастера Новотитаровского сетевого участка Динского района электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Расследование завершено, материалы направлены в суд.
События развивались в январе текущего года. У жителя Динского района в собственности находится земельный участок в хуторе Осечки. Ему нужно было провести электричество. Мастер сообщил потенциальному абоненту, что может помочь уладить бюрократические вопросы. За содействие в утверждении и согласовании технических условий для присоединения к электрическим сетям работник ПАО «Кубаньэнерго» попросил 1 миллион 350 тысяч рублей.
Следует отметить, что никаких полномочий, позволяющих оказать содействие, мастер не имел.
Житель Динского района сообщил о сделанном ему предложении в правоохранительные органы.
Вымогателя задержали с поличным в момент получения денег. В СУ СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что его дальнейшие действия были пресечены оперативными работниками ФСБ по краю, действовавшими по поручению следователя СКР.
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