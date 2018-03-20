В Тольятти полицейские изъяли 32 тыс. литров суррогатной «незамерзайки»

"Установлено, что на территории предприятия в Автозаводском районе осуществлялась приемка сырья, розлив незамерзающей жидкости в пластиковую тару и оклейка бутылок этикетками с целью дальнейшей реализации. Разрешительные документы на производство непищевой спиртосодержащей продукции отсутствовали", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков полицейские изъяли более 6,5 тысячи бутылок с готовой к реализации незамерзающей жидкостью общим объемом 32 тыс. литров.

"Как показала проведенная экспертиза, изъятая продукция не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщила она.

Продолжается работа по установлению мест сбыта суррогата и выявлению лиц, причастных к его изготовлению и реализации, отметила она.