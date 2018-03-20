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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в пансионате в Орехово-Зуево после распития спиртного
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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в пансионате в Орехово-Зуево после распития спиртного 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: РИАМО
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины на территории пансионата в городском округе Орехово-Зуево. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины по статье «Убийство». Предварительно установлено, что 19 марта компания рабочих, находилась в помещении пансионата, расположенного в городском округе Орехово-Зуево, где распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры один из мужчин нанес своему приятелю удар ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В настоящее время подозреваемый задержан», — рассказали в ведомстве.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств преступления и закрепления доказательственной базы, добавили в СК.
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