Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в пансионате в Орехово-Зуево после распития спиртного

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины по статье «Убийство». Предварительно установлено, что 19 марта компания рабочих, находилась в помещении пансионата, расположенного в городском округе Орехово-Зуево, где распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры один из мужчин нанес своему приятелю удар ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В настоящее время подозреваемый задержан», — рассказали в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств преступления и закрепления доказательственной базы, добавили в СК.