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В Татарстане сотрудники ДПС обнаружили 16 кг наркотиков в иномарке, следовавшей из Москвы
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В Татарстане сотрудники ДПС обнаружили 16 кг наркотиков в иномарке, следовавшей из Москвы 

Newsru.com 4 часа назад
Фото: Newsru.com
Полицейские Верхнеуслонского района Татарстана задержали автомобилиста, который перевозил крупную партию наркотиков из Москвы в Казань. Всего было изъято почти 16 килограммов запрещенных веществ, в том числе «синтетики».
Иномарка под управлением 43-летнего подозреваемого была остановлена сотрудниками ДПС ГИБДД 17 марта на одном из контрольных постов полиции в Верхнеуслонском районе. «В ходе осмотра автомашины в багажнике полицейские обнаружили черный полимерный пакет, укрытый одеялом», — сообщает
официальный сайт
республиканского МВД.
Внутри пакета находились свертки с наркотическими веществами. «Проведенная экспертиза установила, что мужчина перевозил свыше 6 килограммов 800 граммов гашиша, более 5 килограммов мефедрона, порядка 100 граммов кокаина, а также около 3 килограммов амфетамина и более 700 граммов „синтетики“. Общий вес изъятых наркотических средств составил 15 килограммов 888 граммов», — говорится в пресс-релизе.
Предполагаемый наркокурьер ранее был судим за грабеж и разбой. Следователи считают, что мужчина занимается перевозкой крупных партий наркотиков. Причем изъятый «товар» он должен был доставить не только в Казань, но также в Пермь, Уфу и Самару.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере"). Водителю автомобиля с наркотиками избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
(18+)
В СБ РФ обеспокоены поставками наркотиков на Урал не из Москвы, а из-за границы
Совет безопасности (СБ) РФ обсудит меры по укреплению южной государственной границы для противодействия контрабанде наркотиков на Урал, сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на секретаря СБ РФ Николая Патрушева.
"Во втором квартале этого года на заседании Совета Безопасности РФ в рамках рассмотрения Основ государственной пограничной политики будут обсуждены меры по повышению надежности охраны государственной границы", — заявил Патрушев в ходе выездного совещания.
По его словам, такие меры связаны с увеличением контрабанды наркотиков в Уральский федеральный округ из-за неразвитости пограничной инфраструктуры.
"Не выполнена задача по обустройству пунктов пропуска на российско-казахстанском участке госграницы техническими средствами обнаружения наркотических средств", — сказал секретарь Совбеза РФ.
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