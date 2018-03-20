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Пьяный мужчина попытался изнасиловать жену брата в Ленинградской области
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Пьяный мужчина попытался изнасиловать жену брата в Ленинградской области 

360tv.ru 7 часов назад
Нетрезвый житель Ленинградской области, угрожая травматическим пистолетом супруге брата, попытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции организовали проверку по данному случаю, сообщило ИА Nation News.
Родной брат мужа
50-летней
женщины попытался склонить жительницу поселка Сиверский в Ленинградской области к интимным отношениям. Мужчина стал угрожать травматическим пистолетом, а позже применил силу. Верная супруга убежала из квартиры и сообщила о случившемся в полицию.
Молодой человек напугал восьмилетнюю девочку в Тюменской области, раздевшись перед ней.
20-летнего
подозреваемого задержали через несколько дней благодаря камерам видеонаблюдения.
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