Пьяный мужчина попытался изнасиловать жену брата в Ленинградской области 

Нетрезвый житель Ленинградской области, угрожая травматическим пистолетом супруге брата, попытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции организовали проверку по данному случаю, сообщило ИА Nation News.
Родной брат мужа
50-летней
женщины попытался склонить жительницу поселка Сиверский в Ленинградской области к интимным отношениям. Мужчина стал угрожать травматическим пистолетом, а позже применил силу. Верная супруга убежала из квартиры и сообщила о случившемся в полицию.
Молодой человек напугал восьмилетнюю девочку в Тюменской области, раздевшись перед ней.
20-летнего
подозреваемого задержали через несколько дней благодаря камерам видеонаблюдения.