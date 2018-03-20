Пьяный мужчина попытался изнасиловать жену брата в Ленинградской области

Нетрезвый житель Ленинградской области , угрожая травматическим пистолетом супруге брата, попытался ее изнасиловать. Сотрудники полиции организовали проверку по данному случаю, сообщило ИА Nation News.

Родной брат мужа

50-летней

женщины попытался склонить жительницу поселка Сиверский в Ленинградской области к интимным отношениям. Мужчина стал угрожать травматическим пистолетом, а позже применил силу. Верная супруга убежала из квартиры и сообщила о случившемся в полицию.

Молодой человек напугал восьмилетнюю девочку в Тюменской области , раздевшись перед ней.

20-летнего

подозреваемого задержали через несколько дней благодаря камерам видеонаблюдения.