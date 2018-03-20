Сахарницей по голове: конфликт во время застолья в Тюмени

Мужчина заявил, что во время застолья случился конфликт и знакомая ударила его по голове фарфоровой посудой. С телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу, — об этом пишет издание «АиФ-Тюмень».

Подозреваемой оказалась 40-летняя тюменка. В полицейском участке она признала свою вину. Свой поступок женщина объяснила злоупотреблением спиртным напитком.

На виновницу заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Ей грозит наказание до 2-х лет лишения свободы.